Veghelse 'foodies' in nieuw tv-programma Herman den Blijker

In 'Herman's Pop-Up Restaurant' gaat de bekende tv-kok samen met Meneer Reimers op reis door het Middellandse Zeegebied om zo te bepalen wie de chef-kok en maître van zijn pop-up restaurant mogen worden. Vogels en Van den Hout geven aan zin te hebben in de nieuwe culinaire uitdaging hoewel ze eigen restaurant hebben. Het Rotterdamse pop-up restaurant is een kans die ze niet willen laten liggen.

Tijdens een prachtige reis door Ibiza, Italië en Tunesië worden de zes koppels getest op hun kwaliteiten. Per aflevering gaan de minst presterende koppels met elkaar het duel aan en wordt het verliezende koppel naar huis gestuurd. Na vijf afleveringen gaan de twee overgebleven duo's de strijd met elkaar aan in het pop-up restaurant. Deze vestigt zich in de oude Citrusveiling in het Merwe-Vierhavensgebied M4H in Rotterdam.