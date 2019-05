Veghelse fotografe wint prestigieuze Bruidsfoto Award

Update Twee meisjes en twee vrouwen naar ziekenhuis na crash op A50 bij Veghel

9:23 VEGHEL - Op de A50 is ter hoogte van Veghel een auto over de kop geslagen. Twee meisjes en twee vrouwen raakten gewond. Zij worden behandeld in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de vier eraan toe zijn.