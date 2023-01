Veghelse groothandel Sligro zette in 2022 meer om dan voor corona

met video's en foto's Grote brand verwoest voormalig kerkgebouw in Veghel, gevolgen voor bouw appartemen­ten

VEGHEL - In een bijgebouw van de Sint-Lambertuskerk in Veghel is tijdens de jaarwisseling een grote brand uitgebroken. Vermoedelijk door vuurwerk. Het gebouw aan de Hermey stond volledig in lichterlaaie en was niet meer te redden. Door de gunstige windrichting heeft de naastgelegen kerk geen gevaar gelopen.

1 januari