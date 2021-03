Veghelse Jet François is honderd jaar: ‘Ik heb het gehaald, mooi hè?’

Pas sinds tweeëneenhalf jaar woont Jet François in het AAtrium in Veghel. In een van de gezamenlijke ruimtes waar ze graag komt, vertelt ze over haar leven. En hoe bijzonder ze het vindt, dat ze tegen iedereen kan zeggen dat ze ‘het’ heeft gehaald. ,,Mooi hè, om honderd te worden”, begint de jarige te vertellen. ,,Jammer dat het tweede kindje, mijn tweelingzusje, is gestorven. Ik kwam met m’n hoofd als eerste ter wereld en we zaten met de kleine tenen aan elkaar vast.” Dochter Annet: ,,Ze zou zeker ook honderd zijn geworden, mijn moeder komt uit een sterk geslacht. Ze reed nog tot haar 92ste auto.”