Veghelse Justin zamelt zeven mille in voor behandeling borstkanker

Justin organiseerde op De Uilenbrink in Veghel, waar hij in groep zeven zit, een sponsorloop. Hij bakte ook cakejes die hij mocht verkopen bij de Jumbo in Veghel. Daarmee haalde de jongen 5500 euro op. Een ouder doneerde nog eens 1500 euro.

Spreekbeurt

Eerder hield Justin een spreekbeurt over borstkanker voor scholen in het in borstkanker gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) in Bilthoven. Justin is de jongste ambassadeur van het AMZ en de Breast Care Foundation. Zijn moeder werd in het AMZ behandeld.