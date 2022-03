Veghelse oud-wethouder Mart Smits wordt informateur in Boekel

'Buigen of barsten’

Smits was van 1990 tot 2005 wethouder in Veghel. Daar stapte hij op toen de raad besloot tot de aanleg van een rondweg in Erp. ,,Ik vond dat de raad het geld beter kon besteden, maar de raad is nou eenmaal de baas. Dus dan moet je buigen of barsten", zegt hij. Later werd hij nog drie keer gevraagd in te vallen als wethouder in Lith tot die gemeente in 2011 opging in de gemeente Oss. Dat wethouderschap in Lith combineerde hij met zijn werk als directeur van de stichting Kringloopbedrijven Maasland in Oss. In 2016 ging hij met pensioen.