Veghelse ouderen kijken uit naar nieuw boek van Adriaan van der Linden (85)

Udea Veghel fuseert met Belgische biologi­sche groothan­del Biofresh

12:07 VEGHEL - Biologische groothandel Udea in Veghel is een fusie aangegaan met Biofresh Belgium, een distributeur van biologische producten. Samen vormen de twee familiebedrijven de grootste specialist in biologische voeding in de Benelux, zo laten ze weten.