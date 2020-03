Veghelse pastor Jan Groot Zevert overleden

VEGHEL - De geloofsgemeenschap H. Hart van Jesus en H. Johannes in Veghel moet het voortaan zonder haar voorganger stellen. In zijn woonplaats Teteringen overleed vrijdag pater Jan Groot Zevert ss. cc. (89) ten gevolge van hartfalen. ,,Hij werd door de mensen op handen gedragen.”

Dit jaar zou het precies dertig jaar geleden zijn dat de pater van de orde van de HH. Harten SSCC pastoor werd van de kerk H. Hart van Jesus. ,,Dat zouden we zeker gevierd hebben, evenals zijn negentigste verjaardag", reageert Christien Vermeulen, lid van de kerngroep. ,,Hij wilde nog zo graag het nieuwe plein voor de kerk inzegenen. Zien dat het Heilig Hartbeeld weer zijn plekje kreeg.”

Halen en brengen

Ondanks de afstand en het feit dat hij in 1990 met emeritaat ging kwam Groot Zevert nog vaak naar Veghel toe. In eerste instantie reed hij zelf van Teteringen naar Veghel. Sinds hij afgelopen december zijn rijbewijs niet verlengde, werd de pastoor drie keer per maand door parochianen opgehaald om in het weekend de eucharistieviering op te kunnen dragen. Het kostte volgens koster Tiny van Boxtel geen enkele moeite om een haal- en brengschema te maken. ,,Het was een geweldige man, die op handen gedragen werd. Hij nam altijd de tijd voor een gesprek."

Stimulator

Het deed de pastor zeer dat hij niet meer elke dag naar Veghel kon, weet Vermeulen. Hij was graag onder de mensen. ,,Voorheen zat hij dagelijks om negen uur op zijn kantoor. Het was een stimulator, inspirator en richting gevende pastor. Altijd betrokken bij het wel en wee van zijn parochianen en de werkgroepen." Trots was Groot Zevert op de groep Verkondigers die hij vijftien jaar geleden in het leven riep. ,,Dat zijn leken die bij zijn afwezigheid de preek konden overnemen. 'Voor als ik er straks niet meer ben', zei hij dan. Hij had een vooruitziende blik voor de toekomst", redeneert Vermeulen.

Koffie drinken

Van Boxtel werkte ruim zestien jaar intensief met Groot Zevert samen. Een fijne tijd, blikt de koster terug. ,,We waren het niet altijd met elkaar eens, maar we losten samen alles op. De pastor was er ook altijd bij als de onderhoudsploeg van het kerkhof koffie kwam drinken. Dan zat hij op zijn vaste plek en buurtte volop mee. Of dat nou een kwartier was of een half uur."

Verbindende factor

Beiden zijn het er roerend over eens dat hun pastor zal worden gemist. Toch heeft Vermeulen er alle vertrouwen in dat de geloofsgemeenschap verder kan op de ingeslagen weg. ,,Het tonen van zijn vitaliteit was de kracht van onze pastoor. Dat droeg hij over en bewees hij toen de Johannesparochie zich aansloot bij die van het H. Hart. Daarbij was hij een verbindende factor. Onze pastoor heeft een prachtig fundament gelegd waarop wij nu verder kunnen bouwen."