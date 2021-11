Veghelse Radboud-internist Chantal Bleeker: ‘De zorg staat veel meer onder druk dan de mensen denken’

Iedereen schreeuwt om personeel en dat voelen we allemaal, maar we hadden het ook kunnen zien aankomen

HEESWIJK-DINTHER - Een geliefde vragen om bij te springen, een beroep doen op ouders, minder werk aannemen of zelfs de deuren sluiten; ondernemers in een dorp als Heeswijk-Dinther voelen dat het gebrek aan personeel hen klem zet. En zo is het beeld overal.

13 november