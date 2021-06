Veghelse Ronald wandelt van ene provinciehoofdstad naar andere in strijd tegen kanker

Nieuwe Hoeven moet straks meer op een buurtschap lijken dan op een echt verpleeg­huis

11 juni SCHAIJK - Iedereen een eigen voordeur, wonen in een soort woonboerderij in een parkachtige omgeving en - hoe ernstig je dementie ook is, - altijd naar buiten mogen en zelf bepalen hoe laat je opstaat. Bij BrabantZorglocatie Nieuwe Hoeven in Schaijk kan dat straks.