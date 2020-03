Veghelse ruilwinkel voor speelgoed gaat naar het PieterBrueghelhuis

De Kersouwe viert 75-jarig jubileum met déze artiesten

10:12 HEESWIJK-DINTHER - Danny Vera, Suzan & Freek, Maan, De Dijk en Ilse de Lange. Een paar namen in een lange rij van artiesten en voorstellingen die dit seizoen te zien zijn in natuurtheater De Kersouwe in Heeswijk-Dinther. Een bijzonder jaar, want De Kersouwe viert het 75-jarig jubileum.