Veghelse stadsdichter slaat vleugels uit naar Friesland; 'Het is ludiek, maar geen lachertje’

Is het serieus? ,,Het is ludiek, ja, maar niet lukraak. Ik ben heel serieus", antwoordt Rick Terwindt. Hoe moet dat dan, nu de stadsdichter van Meierijstad en kanaaldichter van de Zuid-Willemsvaart, ook benoemd is tot stadsdichter van Leeuwarden? Een stad 220 kilometer verderop, of all places.