Veghelse turners willen liefst naar Noordkade, daar kunnen hun spullen blijven staan

De petitie van Educa heeft inmiddels meer dan vierhonderd handtekeningen opgeleverd vóór een verhuizing naar de Noordkade. De turnclub wil graag naar het voormalige Gamma-pand, omdat die ruimte permanent ingericht kan worden. Turnen vraagt nogal wat materialen en het is volgens voorzitter Bram van Boxmeer bijna ondoenlijk om voor en na iedere training alle matten en toestellen tevoorschijn te halen en op te ruimen.

,,Dat kost ons dagelijks een half uur voor en een half uur na de training. Het komt er op neer dat je dan maar een klein aanbod aan toestellen gaat inzetten. Waar we nu zitten, in de Beemd, kunnen we de opstellingen laten staan. Hiermee zijn we een volwaardige turnvereniging die de competitie aan kan met andere verenigingen.”

De turnvereniging kan niet blijven zitten in de Beemd, omdat die sporthal vanaf 31 december gesloopt wordt. Het bestuur heeft met wethouder Johan van Gerwen om tafel gezeten om tot een oplossing te komen, maar er is nog geen besluit genomen. ,,Het duurt allemaal erg lang", vindt Van Boxmeer.

Wat zijn de opties

De gemeente had in eerste instantie een voorkeur voor verhuizing van de turners naar de sporthal van ROC de Leijgraaf. Nu de Leijgraaf is opgegaan in het Koning Willem I College is dat niet meer zeker. Het schoolbestuur heeft er mogelijk andere plannen mee.

De turners zagen die sporthal van meet af aan niet zitten. Omdat ze het dan moeten delen met andere gebruikers, waardoor die permanente opstelling van toestellen niet mogelijk is.

Noordkade

De turners willen liever naar de Noordkade. Het lijkt de enige overgebleven oplossing, maar toch is de knoop nog niet doorgehakt. Van Boxmeer denkt te weten waarom. ,,De gemeente heeft andere plannen met de Noordkade op termijn, mogelijk woningbouw. Dan zit de sporthal misschien in de weg. Bovendien is er een geschiedenis van rechtszaken met de eigenaar van het pand over het bestemmingsplan. Er zit nu een bestemming op voor grootschalige detailhandel. Maar in een deel van het pand is de bestemming nu ook gewijzigd voor een sportschool, dus ik snap niet dat dit niet ook gedaan kan worden voor de turnvereniging.”

Het gaat dan een tijdelijke huisvesting voor de komende jaren worden, maar ook dat is prima, zegt Van Boxmeer. Dat betekent in ieder geval dat 233 turners, vooral jonge meisjes, dan dichtbij huis in Veghel kunnen blijven sporten.

De petitie wordt maandag 12 september om 15.00 uur aangeboden aan wethouder Johan van Gerwen.