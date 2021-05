Veghelse Vobra Petfoods kiest bewust niet voor de grote massa

Véél vragen en argwaan in Keldonk tijdens avond over windener­gie

29 april KELDONK - Meer dan 120 Keldonkenaren volgden deze week de online avond over zoekgebied voor windenergie 't Lijnt bij Keldonk. Er leven héél veel vragen én er is veel argwaan in Keldonk over het zoekgebied, zo bleek wederom. Een ambtenaar van de gemeente stelde dat de gemeente pas aan het begin staat van een lang proces en dat het echt nog niet zeker is dat die turbines er op deze plek gaan komen.