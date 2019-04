Veghelse vrouw mishandelde man en dochter

Enige tijd geleden ontdekte de vrouw dat haar man chatcontacten had met een andere vrouw. Ze ontstak in woede en ging haar man te lijf. Zo ernstig dat hij zich onder behandeling van de huisarts moest stellen. Bij een tweede mishandeling, een week later, sprong de dochter tussen beide echtelieden in. Ook zij kreeg een vuistslag in het gezicht en er werd een zak met plastic doosjes naar haar gegooid.

Pijn

,,Ik ben niet gek. Ik ben alleen vernederd en gekrenkt. Ik voel pijn in mijn hart. En daarom moet hij ook pijn voelen", zei ze, wijzend op haar bijna ex-man die in de rechtszaal aanwezig was. Hij heeft inmiddels schriftelijk spijt betuigd. Maar de vrouw heeft de echtscheiding in gang gezet. Ze heeft vier weken in een hotel gewoond en is momenteel aangewezen op hulpvaardige vrienden die haar tijdelijk onderdak verschaffen.