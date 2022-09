Veghelse wegpiraat en benzinedief ontsnapt aan gevangenisstraf

Die ondeugende Naat Piek levert wéér inspiratie voor een nieuw verhaal, nu in filmvari­ant

UDEN - Hij is een lokale legende die alleen bestaat in verhalen. Met de film Naat Piek en de kroegbazin is er weer een nieuw verhaal bij over de Udense deugniet Naat Piek. Zondag 28 augustus is de première, uiteraard in het theater dat naar hem is vernoemd.

24 augustus