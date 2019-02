Veilig oversteken in de Sluisstraat? Vergeet het maar

Video Brand in loods vol hout in Keldonk snel onder controle

8:15 KELDONK - Uit voorzorg had de brandweer al meerdere korpsen opgeroepen voor een brand in Keldonk afgelopen nacht. Daar werd een beginnende brand waargenomen in een houten loods die ook nog eens vol met hout lag. De grote inzet bleek uiteindelijk niet nodig.