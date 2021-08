Veiligheid bij Hemelrijk is balanceren tussen minimaal risico en maximaal plezier

In 2019 kwam een Poolse jongen van 19 om het leven in het recreatiebad van BillyBird Park Hemelrijk in Volkel. Toen zijn vrienden hem misten (aanvankelijk dachten ze dat hij naar huis was), was het al te laat. De jongen bleek niet te kunnen zwemmen. Jaren eerder, in 1995, overleed een man in het water na een hartstilstand. ,,Dat bleek achteraf een medische oorzaak te hebben”, vertelt Hemelrijk-oprichter Ton Derks. ,,Maar de impact is er niet minder om. Het is zeer tragisch als zoiets gebeurt.” Op de dag dat de Poolse jongen omkwam, was het met 6000 bezoekers extreem druk in het park en dergelijke ongevallen zijn helaas niet helemaal uit te sluiten. ,,Natuurlijk is er toezicht, maar dat zijn maar een paar ogen. Mensen moeten ook op elkaar letten.”