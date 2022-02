Veluwse wisentbroers moeten Maashorst vrij van inteelt houden

Odiliapeel realiseert zelf een nieuwe Mariakapel

ODILIAPEEL - Odiliapeel heeft vanaf vrijdag een eigen Mariakapel, midden in het dorp in een aparte ruimte bij de kerktoren. Na de officiële inzegening is de kapel voortaan elke dag van 10.00 tot 16.00 uur geopend voor mensen die een kaarsje willen opsteken of even bidden.

9 februari