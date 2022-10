Venhorst is duidelijk: jeugd trekt weg, dus begin snel met bouwen

VENHORST - Op een drukbezochte bewonersavond in gemeenschapshuis De Horst waar de gemeente een concept-dorpsvisie toonde, lieten de inwoners van Venhorst er geen misverstand over bestaan: ze willen starterswoningen en mogelijkheden voor zelfbouw.

De gemeente toonde een aantal prille plannen met meerdere mogelijkheden: woningbouw in plan De Biezen en bedrijfsmogelijkheden in plan Kraaiendonk. Dat laatste plan was vooraf al in beslotenheid met de ondernemers besproken. ,,Want zij hebben daar de grond in eigendom", aldus wethouder Ben Brands. ,,In de Biezen is alle grond van de gemeente.”

De gepresenteerde plannen zijn nog niet in beton gegoten, de inwoners mochten hun ideeën aandragen en desnoods de plannen afschieten. Dat laatste gebeurde niet. Rond de vele kaarten ontsponnen zich discussies tussen belanghebbenden: met name waar de ontsluiting van het bedrijventerreintje zou moeten komen. De een wil die ontsluiting liefst aan de westkant, een ander weer juist niet. Sommigen gingen al zover om op de opgehangen kaarten met stift een kruis te zetten door enkele alternatieven.

Pleidooi voor zelfbouwers

Weer anderen pleitten voor behoud van hun vrije uitzicht. De bewoners konden op briefjes hun op- en aanmerkingen kwijt. ,,Die nemen we allemaal mee, we brengen de ideeën bij elkaar en daar borduren we op voort. Vervolgens ontstaat een iets concreter plan waarmee we weer terugkomen bij de inwoners. Die mogen daar dan weer op schieten", aldus Brands.

De bewoners vroegen om spoed met bouwen: de jeugd trekt weg, en de verenigingen, de school en de winkel moeten voor het dorp behouden blijven. Opvallend was de opmerking: ,,Geef zelfbouwers de kans en kom je belofte na. In 2019 is dat niet gebeurd.” De schrijver doelde op het ontstaan van plan Voskuilen waar aanvankelijk zelfbouwers de kans zouden krijgen. Tot de gemeente het plan plots verkocht aan Grobouw, het bouwbedrijf van varkensboer Ronnie Braks. Toen visten de zelfbouwers achter het net.

Nog zeker anderhalf jaar

Voor het gebied de Biezen, ongeveer drie hectare groot, droeg de gemeente vier concepten aan. Bij twee daarvan zouden de ponyclub en de dierenweide moeten wijken. Volgens een van de bestuursleden van de dierenweide is daar met dat bestuur nog nooit over gesproken. Het zou ook niet motiverend zijn voor de vrijwilligers.

Vooralsnog is niet duidelijk hoeveel woningen er in plan De Biezen kunnen komen. In 2019 is er ooit eens een plan met 28 vrijstaande woningen geweest. Inmiddels heeft de gemeenteraad bepaald dat dertig procent uit sociale woningbouw moet bestaan. Dat betekent dat de kavels kleiner zullen worden en dat het aantal woningen omhoog kan.

Het zal nog zeker anderhalf jaar duren eer er op De Biezen gebouwd kan worden. En zodra dat plan vol is, gaat de uitbreiding in de visie van de gemeente in westelijke richting naar de hoek Telefoonstraat-Statenweg.