Venhorst kan weer verder met een kloppend hart

HET DORP VAN ‘De supermarkt wordt een echte ontmoe­tings­plek in Venhorst’

9 juni Harm van Hal is geboren in Boekel, maar woont al vijftien jaar in Venhorst. Hij is 37 jaar werkt in het onderwijs, begonnen als leerkracht, maar zit nu aan de management kant van het vak. Zijn hobby’s zijn voetbal en tennis. En hij is in Venhorst voorzitter van de Tennisclub. Hij heeft een vriendin en vier kinderen.