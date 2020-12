Venhorst krijgt natuurspeeltuintje dankzij tienjarige Tijs

update Kerst Drive Thru op Noordkade afgeblazen, zaterdag duidelijk­heid over doorgaan

18 december VEGHEL - De geplande Kerst Drive Thru op de Noordkade in Veghel is vrijdagavond voortijdig gestopt. De gemeente was volgens de organisatie akkoord met het evenement maar de veiligheidsregio had bedenkingen.