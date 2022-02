Verbouwing gemeentehuis Maashorst blijft maar uitlopen: ‘80.000 euro weggegooid geld’

VVD en Gewoon Uden ventileren hun ongenoegen in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Op basis van de opnieuw bijgestelde plannen maken zij zich ernstig zorgen over ‘de planning, haalbaarheid en betaalbaarheid van de verbouwing van het nieuwe gemeentehuis, speciaal de raadzaal’.

Raadszaal coronaproof

Voor de verbouwing van het gemeentehuis Uden tot nieuwe werkplek voor alle ambtenaren van de gemeente Maashorst werd 10,5 miljoen euro uitgetrokken. Los daarvan werd eind 2020 nog eens 30.000 euro extra gestoken in de verbouwing van de raadszaal zodat er vanwege corona veilig op 1,5 meter afstand vergaderd kon worden. In de praktijk is daar niet of nauwelijks gebruik van gemaakt.

Vergaderen bij IBN

En zoals het er nu naar uitziet zal dat ook nog wel even duren want nu het gemeentehuis door de bouwvakkers is overgenomen, vergadert de gemeenteraad buiten de deur in het IBN-gebouw aan de Hockeyweg. Oorspronkelijk zou de verbouwing van het gemeentehuis op 1 januari dit jaar klaar zijn, dat werd ‘medio februari’ voor de eerste ambtenaren maar blijkt nu nog later te zijn. Volgens de laatste planning, zo hebben VVD en Gewoon Uden begrepen, zou er pas na de zomervakantie vergaderd kunnen worden in de nieuwe raadszaal, begin september.

Weggegooid geld

,,We kunnen concluderen dat de 30.000 euro weggegooid geld blijkt te zijn en dat we nog eens extra 20 x 2500 euro kwijt zijn aan het vergaderen bij de IBN", schrijven de partijen. ,,Wie gaat voor deze 80.000 euro en mogelijk meer opdraaien?” De fracties vragen zich of de meerkosten te verhalen zijn op bijvoorbeeld de aannemer en of het college nog wel de regie heeft over de verbouwing en er misschien nog mee tegenvallers te verwachten zijn.

De partijen willen ook weten of de verbouwing binnen het budget van 10,5 miljoen euro blijft.