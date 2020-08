Verdachte aangehouden na steekincident op het Bolkenplein in Veghel.

Zon zorgt voor ‘verant­woor­de drukte’ in Brabantse zwemplas­sen

7 augustus VOLKEL/VUGHT - Vol is vol, ook in Volkel, waar de waterplas van Billy Bird Park Hemelrijk voor verkoeling zorgt. Als je er op tijd bij bent geweest met reserveren, tenminste. ,,We moeten deze dagen nogal wat mensen teleurstellen”, zegt Ton Derks. ,,Door corona staan we 6.000 bezoekers per dag toe. Normaal zijn dat er 9.000. De telefoon staat hier roodgloeiend. Mensen vragen: kunnen we niet toch nog komen?”