Verdachte Hagenaar: ,,Ik ben geen inbreker”

Cultuur in de regio Nacht van Noordkade moet zorgen voor keu­zestress

6:13 VEGHEL - Na de vraag of woordvoerder Jack Monde (61) zelf weet wat er vrijdag allemaal precies te doen is tijdens de Nacht van de Noordkade in Veghel, blijft hij even stil. ,,Niet uit mijn hoofd’’, zegt hij na een korte denkpauze. ,,Er is zó veel, en ook zo veel leuks, voor iedereen, dat ik het zo niet allemaal op kan noemen. Dat zegt genoeg, denk ik.’’