Verdachte koffer bij ontruimd gemeentehuis Uden blijkt leeg, man aangehouden

Bezwaar tegen waardebepa­ling huizen kost miljoenen: ‘Het is je reinste volksver­lak­ke­rij’

10:49 OSS/UDEN - Nu de WOZ-bepaling op de mat ploft, is het jachtseizoen geopend. Schakel ons in en wij vechten de beoordeling van uw huis kosteloos aan, luidt de belofte van talloze bureaus en bureautjes. Maar intussen kost die dynamiek ieder jaar miljoenen aan gemeenschapsgeld. Belastingsamenwerking BSOB zet in deze regio daarom de tegenaanval in.