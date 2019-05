Verdachte moord Bloemenwijk Veghel naar Pieter Baan Centrum

Veghelse 'foodies' in nieuw tv-programma Herman den Blijker

16:54 VEGHEL - Nina Vogels (28) en Inge van den Hout (31) uit Veghel zijn vanaf vanavond te zien in een nieuw tv-programma van Herman den Blijker. In 'Herman's Pop-Up Restaurant' gaan de eigenaresse en chef van restaurant TwentyNine de culinaire strijd aan met vijf andere duo's. De winnaars mogen het nieuwe Mediterraans pop-up restaurant gaan runnen dat Den Blijker dit jaar in Rotterdam opent.