Verdachte van diefstal 2000 kilo tin blijft langer vastzitten: man ook in andere landen bekend bij politie

Een ‘tasje high tea’ als geluksmo­ment­je van de dag voor 50 ouderen

24 juni VEGHEL/MARIAHEIDE - Twintig actieve vrouwen van Ladies’ Circle de Leijgraaf bakten en kookten van alles bij elkaar voor 50 high teas voor ouderen. Ria van de Griend is een van de vijftig mensen die daar wel trek in had én zin had in dat praatje aan de deur.