Verdachte van kopstoot Veghel langer dan getuige dacht: ‘Kan zijn dat ik er naast zit, maar ik spreek u vrij’

Eva (8) maakt samen met mama een boek over papa, die dementie had: Waar is mijn papa?

HEESCH - Haar moeder schreef al een boek over het lot dat hen als gezin trof: Maarten, de vader van Eva van Rossum (8) uit Heesch, overleed aan dementie toe ze vier jaar oud was. Nu heeft Eva een prentenboek voor kinderen gemaakt: Waar is mijn papa?

12 november