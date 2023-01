Verdachte van steekpartij in Nistelrode komt op vrije voeten

DEN BOSCH/NISTELRODE - Een 42-jarige Roemeen die al een half jaar achter de tralies verblijft na een steekpartij op zijn Poolse huisgenoot in Nistelrode komt deze week vrij. Hij hoeft zijn rechtszaak niet langer in hechtenis af te wachten, maar moet wel in Nederland blijven.

De Roemeen kreeg het vorig jaar juli aan de stok met zijn Poolse huisgenoot aan de Kromstraat in Nistelrode. De ruzie liep finaal uit de hand en eindigde in letsel voor beide kemphanen. De Poolse man had verschillende snijwonden aan zijn armen en moest zich in het ziekenhuis laten behandelen. De Roemeen werd opgepakt als verdachte.

Lastig verhaal

De rechtszaak tegen de Roemeen zou eigenlijk deze week worden afgewikkeld, maar er is een kink in de kabel gekomen. Vier getuigen van het incident moeten nog officieel gehoord worden bij de rechter-commissaris. Dat is een lastig verhaal, omdat ze veelal in het buitenland verblijven. Voorlopig staat het getuigenverhoor nu gepland op eind maart.

Daar kan de Roemeen niet op wachten, betoogde zijn advocaat Willemijn van Koningsveld maandag tijdens een pro-forma-zitting. ,,Zijn moeder in Roemenië heeft een longziekte en is recent afgesloten van het elektriciteitsnet. Daardoor werkt haar zuurstofapparaat niet meer. Ze kon altijd rekenen op de financiële steun van haar zoon. Maar zolang die in het huis van bewaring zit heeft hij geen inkomsten.”

Zelfverdediging

Van Koningsveld denkt dat haar cliënt bij de inhoudelijke behandeling van de zaak een succesvol beroep kan doen op noodweer. ,,Hij heeft zelf ook behoorlijk letsel opgelopen bij het geweld. Het was gerechtvaardigde zelfverdediging.” Ze hoopt dat de getuigen dit verhaal zullen bevestigen. ,,Maar zelfs als mijn cliënt schuldig wordt bevonden aan het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, dan nog heeft hij zijn straf nu al uitgezeten. De richtlijn voor dit soort delicten ligt op vier maanden gevangenisstraf.”

De rechters namen geen voorschot op het uiteindelijke vonnis, maar stemden wel in met het verzoek om de voorlopige hechtenis te schorsen, tot de inhoudelijke behandeling van de zaak, wanneer die dan ook is. De Roemeen moest wel beloven dat hij tot die tijd in Nederland blijft en bereikbaar is voor justitie. Dankbaar knikkend verliet hij de rechtszaal.