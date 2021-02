Verdeeld CDA eist hoofdrol op in fusie Uden en Landerd: wie krijgt deze man aan zijn zijde?

Op de day after zijn ze bij het CDA in Uden amper bekomen van de schrik. Als uitgesproken voorstanders van de herindeling met Landerd moest de fractie donderdag lijdzaam toezien hoe nota bene hun partijgenoot Harry van der Molen een vlammend betoog hield om Schaijk bij Oss te voegen en daarmee de fusie te dwarsbomen. Het Kamerlid uit Leeuwarden diende samen met GroenLinks hoogstpersoonlijk het amendement in om dat voor elkaar te krijgen. De enige reden dat er nog niet over gestemd is, is omdat een gedetailleerde kaart van het dorp in de stukken ontbrak.