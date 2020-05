Verenigingen die volle mep moeten betalen? Leges toch op politieke agenda in Meierijstad

ZIJTAART - Moet een club of sportvereniging gerund door vrijwilligers de volle mep aan leges betalen bij bouw of uitbreiding. Daar komt nu toch een discussie over in de politiek van Meierijstad.

Lokaal Meierijstad dient in de raadsvergadering van 25 juni een motie in over het onderwerp. De partij wil laten onderzoeken wat de consequenties zijn als non-profitinstellingen geen leges meer hoeven te betalen in de gemeente.

Dat het onderwerp op tafel ligt, komt door de stichting Ruitersport Zijtaart. Die kreeg een gepeperde rekening van 9000 euro van de gemeente na een uitbreiding van de rijhal. De uitbreiding zelf was helemaal betaald en gerealiseerd door sponsors en vrijwilligers. De grootste kostenpost bleek de gemeente, voor het regelen van de vergunningen. De club, met slechts 40 ponyruiters, heeft nu enkele ouders garant laten staan om de rekening te betalen. Het bestuur vindt het niet terecht dat de gemeente zulke hoge rekeningen stuurt en tegelijkertijd zegt de amateursport en vrijwilligerswerk een warm hart toe te dragen.

Nieuwe oproep heeft succes

Dat stelde de club eerder aan de kaak, maar door het stilliggen van vergaderingen tijdens de coronacrisis vond de stichting weinig gehoor bij de politieke partijen. Na een herhaalde oproep komt Lokaal nu in de komende raadsvergadering met een motie. ‘Vrijwilligerswerk en zelfredzaamheid zijn belangrijk, clubs moeten middelen overhouden voor hun primaire maatschappelijke doeleinden. Daarom willen we onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de gemeente als non-profitinstellingen geen bouwleges meer hoeven te betalen', stelt fractievoorzitter Wern van Asseldonk. De partij wil de uitkomsten van dit onderzoek in de raadsvergadering van 1 oktober terugzien.

Als verenigin­gen in 2019 geen leges hadden betaald was de gemeente Meierij­stad 5 miljoen euro misgelopen