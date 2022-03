‘Vergadertijger’ Jan Kanters (86) uit Vorstenbosch overleden

VORSTENBOSCH - Honderden vergaderingen heeft hij meegemaakt. Over het algemeen tamelijk zwijgzaam, maar altijd in voor een stichtelijk dankwoord. Zijn hart lag bij en in De Stuik en bij de stichting Zorgvoorzieningen. Woensdagavond overleed Jan Kanters (86) uit Vorstenbosch in het ziekenhuis.

Kanters, voor al zijn verdiensten koninklijk onderscheiden, was een begrip in Vorstenbosch. Nog altijd schuifelde Jan met zijn rollator naar vergaderingen in de Stuik, tot voor een jaar of vijf zijn directe buurman. Want Jan zat in alle denkbare besturen.

Twee weken geleden zat hij nog bij een geanimeerde bijeenkomst van de Stichting Zorgvoorzieningen en het Kluscafé. Zijn laatste woorden waren toen: ,,We moeten niet tegen elkaar opboksen. We zijn er allemaal voor Vorstenbosch. En we moeten proberen eendrachtig te zijn voor het dorp. Want daar doen we het voor.”

Adjunct-directeur in Uden

Jan Kanters werkte als tekenleraar op de Veghelse LTS, later als adjunct-directeur op de technische school in Uden. Daar nam hij op 56-jarige leeftijd afscheid.

In april zou er een feestelijke bijeenkomst op touw worden gezet rond Jan. Want dan zou hij 65 jaar lang als vrijwilliger actief zijn in het dorp. Dinsdag is om 11.00 uur de uitvaartmis in de Vorstenbossche parochiekerk met aansluitend het afscheid van Jan in ‘zijn’ gemeenschapshuis.