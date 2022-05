Vergapen aan exclusieve Ferrari's en motoren bij Kaeve

Nee, Jan Dekkers (81) hoeft niet lang na te denken over welke auto hij nou het allermooist vindt die in Kaeve te koop is. ,,De rode Ferrari Testarossa, die is het mooist van allemaal’’, zegt hij stellig terwijl hij nog maar eens een blik werpt op de showroom van 3000 vierkante meter. ,,Die is heel imposant. Het design, de stroomlijning, de wielen: het heeft het allemaal. Van deze auto en van de andere die hier staan droom ik, alleen zit mijn prijskaartje er niet aan. En ik ben er eigenlijk ook wel iets te oud voor, haha!’’