Vergunning voor bouwen windmolens Veghel nog even in te zien

Twee lintjes bij jubileum en afscheid van vrouwengil­de Boekel

16 september BOEKEL - Een feestje met een bitter einde. Dat was gisteren de viering van het 60-jarig bestaan van het Katholiek Vrouwen Gilde St. Anna in Boekel. Want met het stoppen van het bestuur en een gebrek aan nieuwe bestuursleden, werd met het jubileum ook het einde van dit gilde 'gevierd’. Met koninklijke onderscheidingen voor bestuursleden Bertheke Vloet en Riek Groenendaal.