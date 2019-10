Verhuizing bestuurscentrum naar Veghel lijkt van de baan

De verhuizing van het bestuurscentrum van SInt-Oedenrode naar Veghel ligt gevoelig, zo bleek donderdag tijdens de commissie Mens en Maatschappij. De verhuizing naar Veghel zou van Veghel ‘de hoofdstad’ van Meierijstad maken, zo verwoordde onder andere Mirjam van Esch van HART het gevoel dat het zwaartepunt van de gemeente dan veel te veel in Veghel zou komen te liggen.

In 2016 is bij de fusie van de drie gemeenten afgesproken dat het bestuurscentrum in Sint Oedenrode zou komen. Hier vergaderen de raad en de commissies en hier zit de griffie. Dat het college nu voorstelt te onderzoeken of verplaatsing een optie is, is onder andere ingegeven door de leegstand in het pand in Sint Oedenrode. Ook is de akoestiek slecht en is het pand een energieslurper met verouderde installaties.

‘Geklungel’

Vanuit de commissie was er forse kritiek op het voorstel om verplaatsing te onderzoeken. Ook klonk argwaan. Marrik van Roozendaal (D66): ,,In 2016 is gekozen voor de ambtenaren in Veghel en het bestuurscentrum in Rooij. Nu, na twee jaar al aankondigen dat een besluit teruggedraaid wordt, lijkt op geklungel.” Ruud Merks (SP): ,,Mensen in Sint-Oedenrode zullen zeggen: zie je wel, ze komen hun afspraken niet na.”

Breder kijken

Partijen gaven aan zich aan de kant gezet te voelen nu zij met dit raadsvoorstel slechts zouden kunnen kiezen uit twee te onderzoeken opties: nieuwbouw in Veghel bij het gemeentehuis óf in Sint Oedenrode blijven. Zij stelden dat er veel breder gekeken moet worden. Alleen Lokaal en PvdA konden gaven aan zich in het voorstel te kunnen vinden.

Dat alles was een teleurstelling voor wethouder Coby van de Pas. Ze reageerde verbaasd en zei niet te begrijpen dat er zo heftig werd gereageerd: ,,Wij zijn niet vooringenomen, laat dat duidelijk zijn. Nee, we gaan zo objectief mogelijk beide scenario’s onderzoeken. Dit gebouw in Sint Oedenrode ligt me na aan het hart. Maar verhuren van delen van dit gebouw is lastig. Het is een open gebouw. We weten ook van de raad dat deze zaal en de parallelle zaal niet de optimale vergaderfaciliteit is.”

