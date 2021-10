Verkeersdag voor senioren in Heesch: ‘Het is een APK voor lichaam en geest’

HEESCH - Op je achttiende je rijbewijs gehaald maar hoe is het jaren later eigenlijk gesteld met je verkeersvaardigheid? Senioren uit gemeente Oss en gemeente Bernheze testten woensdag vrijwillig hun verkeerskennis op de jaarlijkse ‘Verkeersdag voor Senioren’ bij verkeersschool Kees van Iersel in Heesch.

Quote Heel af en toe zit er iemand tussen die we adviseren niet meer de weg op te gaan Jan Huijbers, vice-voorzitter VVN Maasland

Het programma bestaat uit theorieles over de nieuwste verkeersregels en adviezen over alcohol- en medicatiegebruik in verkeer. Dan een fitheidstest, een rijles in de simulator en een uurtje praktijkles met de rij-instructeur. In de theorieklas zit mevrouw Janssen (74) uit Lith: ,,Het is zo lang geleden dat ik mijn rijbewijs heb gehaald. En na mijn pensionering, rijd ik bijna niet meer. Het is goed dat ze dit organiseren want we moeten niet stil komen staan.” De theorieles begint.

‘Raad het plaatje’

Volledig scherm Herkenbaarheid van wegtypen tijdens theorieles © Lemmia Laaroussi Al gauw zit iedereen vertwijfeld naar het beeldscherm te kijken. Wat betekent toch die foto van een weg met twee doorgetrokken strepen met in het midden een groen vlak? Na een rondje ‘raad het plaatje’ dan eindelijk het verlossende antwoord. Een 100 kilometer weg. ,,Je zou bijna de neiging hebben de theorieboeken weer in te duiken”, aldus mevrouw Janssen.

Het vervolg is een rit in de simulator die de reactiesnelheid meet. Eigenaar van Buro RVV en simulator-deskundige, Lesmond Prinsen: ,,We laten deelnemers in de simulator virtueel ‘rondrijden’, leiden ze af en vragen ze te remmen. Een kleine onoplettendheid heeft grote gevolgen maar gelukkig blijft iedereen binnen de reactiesnelheid.”

Volledig scherm Mevrouw Janssen uit Lith in de simulator en Lesmond Prinsen van Buro RVV geeft haar instructies © Lemmia Laaroussi

Hoe snel iemand kan reageren in verkeer is ook afhankelijk van fysieke conditie. Fysiotherapeut Hilde Bekkers: ,,Het meten van evenwicht zegt veel over de conditie. De uitgevoerde krachttest en loopoefeningen geven een goede indicatie van iemands reactievermogen in verkeer.”

Quote Het is goed dat ze dit organise­ren want we moeten niet stil komen staan Mevrouw Janssen uit Lith

Niet alleen senioren zijn welkom op verkeersdag. Rene van Beuningen (53) is herstellend van een herseninfarct: ,,Deze dag zou voor iedereen verplicht moeten worden, jong of oud. Ik doe mee als oefening. Ik hoop na een nieuwe CBR keuring weer de weg op te kunnen.”

Opnieuw op voor rijbewijs

Ook mevrouw Regina (71) uit Oss heeft baat heeft bij de opfriscursus: ,,Ik doe dit voor de tweede keer. Ik rijd zo op en neer naar Oostenrijk hoor maar slechte gewoontes slijten erin. De spanning vandaag zit toch wel in dat uurtje met de rij-instructeur. Het voelt alsof ik opnieuw op moet voor mijn rijbewijs.”

Wethouder Joop van Orsouw had de eerste verkeersdag voor senioren van het jaar geopend: ,,Ieder slachtoffer in het verkeer is er één te veel. En ik ondersteun alle veiligheidsinitiatieven die het aantal verkeersslachtoffers helpen verminderen.”

Veilig Verkeer Nederland Maasland organiseert de verkeersdag twee keer per jaar. Vice-voorzitter Jan Huijbers: ,,Het zijn leerzame dagen, bedoeld als een soort APK voor lichaam en geest. Maar we keuren hier niemand af. Heel af en toe zit er iemand tussen die we adviseren niet meer de weg op te gaan.”