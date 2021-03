Verkeershinder bij Boekel vanwege aansluiting rotondes

Boekelse onderne­mers hekelen haast gemeente met contract Zuidwand

10 maart BOEKEL - Diverse Boekelse ondernemers zijn op zijn zachtst gezegd verrast door de plotse definitieve overeenkomst voor de realisatie van de Zuidwand die dinsdag werd getekend. Ze zijn nog met de gemeente in onderhandeling over hun aandeel in het ambitieuze centrumplan.