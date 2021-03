Verkeersmetingen van tien jaar geleden; klopt de aanpassing van de N279 nog wel?

Op de eerste dag van de marathonzitting van de Raad van State ging het vooral over de verkeersmetingen waar de aanpassing van de N279 tussen Veghel en Asten op is gebaseerd. De tellingen zijn gehouden in 2008 en 2009. Zijn die cijfers nog wel betrouwbaar, vragen niet alleen bezwaarmakers, maar ook de STAB (stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimte Ordeningen) zich af. Omwonenden en gebruikers van de weg zien het verkeer voor hun ogen toenemen en ze vragen zich af of de vernieuwde weg niet nog meer verkeer gaat aanzuigen, of de impact van geluid en overlast niet veel groter wordt en of al dit verkeer wel op twee rijstroken past.