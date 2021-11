Verkiezingsdebat Maashorst gaat door met beperkt aantal zitplaatsen

Aan het debat in poppodium De Pul in Uden doen twaalf van de dertien partijen mee die op 22, 23 en 24 november strijden om de raadszetels in de nieuwe gemeente Maashorst. Forum voor Democratie is afgehaakt omdat die partij zich niet wil conformeren aan de verplichte coronacheck bij de ingang.

Reserveren

Volgens de nieuwe coronamaatregelen mogen er maar 125 mensen in de zaal. Die moeten vooraf een gratis kaartje reserveren, dat kan vanaf nu via de link https://eventix.shop/zzemzyk6 (maximaal 4 tickets). De zaal is woensdag 17 november vanaf 18.00 uur geopend voor het publiek. Om 18.30 uur wordt de avond afgetrapt met een gespreksronde met de jonge kandidaten van alle partijen.

Vanaf 19.45 uur volgen de debatten met de lijsttrekkers van de diverse fracties. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn het Foodcourt in Uden, het aantal coffeeshops in de nieuwe gemeente, wel of geen referendum en de vraag of de gemeente Maashorst een azc moet krijgen. De avond wordt afgesloten door cabaretier Mark van de Veerdonk die het debat op geheel eigen wijze zal samenvatten en beoordelen.

Het verkiezingsdebat is opgezet door het Brabants Dagblad en Dtv Nieuws in samenwerking met De Pul/Compass, Misfits/UOV De Kring en de bibliotheek, met ondersteuning van beide gemeenten.