‘Verleidster’ Merel liet veel van zichzelf zien in 2018

De opnames voor het televisieprogramma waren in april. In juni was de eerste uitzending. ,,Ik deed vooral mee om mijn bereik te vergroten’’ zegt Merel er nu over, thuis bij haar moeder op de bank in Uden. ,,Dat is wel gelukt. Je leert toch weer meer mensen kennen, mensen horen over je, kennen je naam. Dat is wat ik wilde.’’