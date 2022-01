Verlichting F-16 Volkel aangepast: en nu is ie blauw....

‘Smoel’ van de Meierij­sche Museumboer­de­rij komt terug: ‘In maart weer open voor publiek’

HEESWIJK-DINTHER - Op die rampzalige zondagnacht in oktober gaat de ontvangstruimte van de Meierijsche Museumboerderij in Heeswijk-Dinther in vlammen op. De smoel van de monumentale hoeve is weg. Waterschade dwingt tot sluiting en dan óók nog eens corona. Hoe gaat het nu?

19 januari