Vermoedelijke schutter aangehouden van fatale schietpartij in Uden waarbij Stef Muller om het leven kwam

De verdachte is een 49-jarige man met Poolse nationaliteit, zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Hij werd opgepakt in een woning aan de Heuvel in Vorstenbosch.

Hennepkwekerij

Tijdens een onderzoek in de woning, waarbij voornamelijk gezocht werd naar sporen en bewijsmiddelen, werd op de eerste etage van het huis een hennepkwekerij aangetroffen. Ook werd een woning aan de Kloosterstraat in Geffen doorzocht. Het onderzoeksteam van de politie had aanwijzingen dat hier mogelijk spullen zouden liggen die van belang waren in het onderzoek. Een man die aanwezig was in de woning, is aangehouden. Hij kon zich niet legitimeren en heeft vermoedelijk geen rechtmatig verblijf in Nederland. Zijn rol wordt verder onderzocht.

Quote Bijna twee weken lang is er non-stop aan het onderzoek gewerkt

Het onderzoek gaat ondanks de aanhouding van de vermoedelijke schutter onverminderd door. ,,De enorme inzet van iedereen heeft ervoor gezorgd dat we tot dit resultaat zijn gekomen. Bijna twee weken lang is er non-stop aan het onderzoek gewerkt”, aldus de onderzoeksleider volgens de politie.

Kogel in borst

Muller werd zondagavond 30 augustus rond 19.45 uur in zijn borst geschoten en overleed in de Batenburglaan in Uden. Meerdere omstanders werden door een kale, blanke man met een pistool bedreigd toen ze te hulp schoten.

De politie hield eerder al een 47-jarige Nijmegenaar en een 30-jarige Udenaar aan, maar die zijn inmiddels in vrijheid gesteld. Er waren onvoldoende redenen om de twee mannen langer vast te houden. Ze blijven nog wel verdachten in het onderzoek.

Vechtsportwereld

Muller woonde officieel in Tilburg, maar was vooral bekend in Mariahout en omgeving waar hij vandaan kwam. Het slachtoffer is een bekende in de vechtsportwereld, maar lag ook onder een vergrootglas bij opsporingsdiensten.

Zijn advocaat Bert de Rooij stond Muller onder andere bij nadat de politie in 2017 was binnengevallen bij zijn voormalige woning in Mariahout. De opsporingsdiensten vonden een vuurwapen en troffen spullen aan voor de productie van XTC.