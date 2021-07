Vernielde kabouters zorgen voor stille dood van kabouterpad: 'De lol is eraf’

ERP - Het kabouterpad in Erp sterft langzaam uit. De kabouters zijn inmiddels al zó vaak vernield, dat initiatiefnemers Hedwig en Eline Kanters voortaan alleen nog maar de scherven opruimen en er geen kleine tuinbeeldjes meer worden teruggeplaatst. ,,We stoppen ermee. Het is niet leuk meer.”

Amper een jaar bestaat het kabouterpad nu in Erp. Initiatiefneemsters Hedwig Kanters en haar dochter Eline zetten de kabouters aan het begin van de coronapandemie in het stuk bos achter hun huis, bij het evenemententerrein aan de Steengraaf.

Ze deden dat omdat ze vroeger altijd zo blij werden van de wandelingen over het kabouterpad in Slabroek, bij Uden. Het pad was meteen een succes. In een tijd waarin bijna niets kon, genoten heel wat gezinnen van het wandeltochtje langs de kabouters. En mensen gingen er ook kabouters bij plaatsen. Hedwig Kanters: ,,Wij hebben er zelf een stuk of vijftig neergezet, maar soms kwamen er zomaar nieuwe kabouters bij. Leuk.”

Vuilniszak vol kapotte kabouters

Máár, en dat is een stuk minder leuk, al sinds het begin worden er kabouters vernield. Soms lag er een in twee stukken, dat was dan nog wel te lijmen. Vaker was er geen redden meer aan. Inmiddels zijn moeder en dochter het helemaal zat. Ze konden zondag alwéér een vuilniszak vol gesneuvelde kabouters vullen. Hedwig: ,,Een vuilniszak vol! Ik wil niet meteen met een vinger wijzen, maar ik vermoed dat het de jeugd is. Stoere jongens hoor.”

Het stuk bos ligt naast het evenemententerrein en er was afgelopen weekend weer een keer een feest, Harmony of Hardcore. Maar dat verband wil Kanters niet meteen leggen, want het is al het hele jaar aan de gang, óók toen er vanwege corona helemaal geen evenementen waren. Ook ligt het kabouterbos niet aan een aanlooproute naar het evenemententerrein. ,,Eerst dachten we aan honden, en in de winter ook wel aan de vorst. Maar als je dan ook kabouters vindt die totaal in scherven liggen, dan weet je wel dat die gewoon kapot geslagen zijn. Met een stok. Of tegen een boom kapot gegooid.”

Veel tijd voor onderhoud

En dus stoppen ze er nu mee. ,,De lol is eraf. We ruimen vanaf nu de troep op, maar er komt niets nieuws meer bij. Dat deden we tot nu toe steeds wel. Ik denk dat er u nog zo'n vijftien kabouters over zijn. Heel erg jammer ja. We hebben het met heel veel plezier opgezet, maar het kostte al veel tijd om het te onderhouden. De vernielingen, maar soms zetten mensen er ook andere dingen neer, die er echt niet bij pasten. Vazen, stenen beeldjes, poppetjes. Het leek wel of mensen soms hun tuin opruimden en dan de troep hier achter lieten. We lieten staan wat past, maar haalden de rest weg. Het is belangrijk dat je het pad netjes houdt, want daar voorkom je ook vernielingen mee, zo dachten we. Maar dat heeft dus helaas niet genoeg geholpen.”