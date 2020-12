Vernielers HADEE-letters melden zich, Nachtburgemeester kondigt herstel aan

Steekspel tussen FNV en Van den Bosch uit Erp niet voorbij

1 december ERP/LUXEMBURG - Van den Bosch Transporten uit Erp zegt dat het buitenlandse chauffeurs altijd behoorlijk heeft betaald. Het bedrijf baseert zich daarbij op een arrest van het Europese Hof in Luxemburg. Volgens het hof is er geen sprake van een nauwe band tussen tussen het hoofdkantoor in Erp en de werkzaamheden van de buitenlandse chauffeurs. FNV Bondgenoten stelt echter dat die band er wel is en houdt er aan vast dat Van den Bosch wel Nederlands loon dient te betalen.