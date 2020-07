Vernieling bij politiebureau Uden was 'kreet om hulp' van dakloze man

Stalker zocht ex-vrien­din op: ‘Het litteken op mijn voorhoofd zie ik rest van mijn leven’

30 juli OSS/SINT-OEDENRODE - Hij heeft vooral met zichzelf te doen, de 48-jarige inwoner van Sint-Oedenrode die donderdag voor de rechter verscheen. ,,Zij heeft me zóveel verdriet gedaan. En ze wilde er na zeven jaar relatie niet eens met me over praten.” En dus, zo vond hij, had zijn ex-vriendin het ook een beetje aan zichzelf te danken dat hij haar in februari dit jaar bestookte met telefoontjes en berichten, dat hij haar als prostituee op een website te kijk zette en dat hij haar opzocht op haar werk in Oss. Die confrontatie eindigde met een fikse hoofdwond voor de vrouw.