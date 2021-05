Vernieuwing voor Hoofdstraat Veghel: ‘Vanaf hier wordt het alleen maar beter’

Area start proef om hitte­stress in huizen tegen te gaan

19 mei UDEN/VEGHEL - Woningcorporatie Area gaat met een of meerdere pilots onderzoeken hoe zogeheten hittestress in huizen of appartementen het beste tegengegaan kan worden. De laatste jaren is dit probleem steeds groter geworden en de bewonersraad van Area wil dat er wat aan gedaan wordt.