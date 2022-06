Verontwaardigde Udenaar (44) ontkent inbraak: rechter veroordeelt hem tot zeven maanden cel

Korte tijd later troffen agenten een 44-jarige Udenaar aan, zittend op de bijrijdersstoel van de dan al geparkeerde BMW. ,,Wat deed u daar?”, vroeg politierechter M Viering deze week bij de zitting in Den Bosch. ,,Ik zat bij een kennis in de auto”, antwoordde de verdachte kortaf. ,,Kunt u daar wat meer over vertellen?” De man schudde geïrriteerd zijn hoofd. Hij had al eerder een verklaring afgelegd. Hij vertelde toen dat hij dronken was.