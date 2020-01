Verontwaardiging over noemen oude naam van Nikkie Tutorials: ‘Dat kan pijn doen’

UDEN - Respectloos, schandalig, onfatsoenlijk: het noemen van de 'dode naam’ van Nikkie de Jager heeft een golf aan reacties teweeg gebracht. Haar vroegere leraar die haar in Wageningen in de klas had, vertelde tegen deze krant hoe hij de YouTube-ster in zijn klas had ervaren en noemde haar eerdere jongensnaam. Dat leidt tot de nodige commotie.

,,De vorige naam kan bij iemand die transgender is pijn doen. Omdat het een naam is die ook toen niet klopte bij hoe diegene zich toen voelde’’, vertelt woordvoerder Nora Uitterlinden van het Transgender Netwerk Nederland.

Het netwerk, dat de belangen behartigt van transgenders, heeft in een mediarichtlijn staan dat het 'niet gepast’ is iemands naam van voor zijn of haar transitie - ook wel deadname geheten - te noemen.

Nikkie de Jager kwam deze week met een filmpje naar buiten waarin ze bekend maakte dat ze transgender is. Ze had een jongensnaam, maar volgens haar oud-leraar wist iedereen dat ze thuis met poppen speelde en jurken droeg en werd er openlijk over gesproken.

Hij verbaasde zich over het feit dat dat kennelijk nooit eerder naar buiten was gebracht en wilde met zijn verhaal juist respect tonen voor de YouTube-ster, die beter bekend staat onder de naam Nikkie Tutorials en met haar make-upvideo's miljoenen volgers heeft.

‘Heel pijnlijk’

Uitterlinden: ,,Ik kan niet voor haar spreken, maar zij heeft haar vroegere naam niet zelf naar buiten gebracht. Dan kan het heel pijnlijk zijn als anderen haar oude naam wél gebruiken.’’

Soms kiezen transgenders er heel bewust voor om de vorige naam juist wél naar buiten te brengen. ‘ Dat is wel de naam die haar ouders liefdevol aan hem/haar hebben gegeven. Niks om je voor te schamen, ook daar mag je best trots op zijn', zo luidt ook een van de vele reacties die op het naar buiten brengen van de deadname van Nikkie is gegeven.

Maar veruit de meeste reacties zijn negatief. ‘Het is extreem respectloos en zorgt ervoor dat Nikkie kan worden blootgesteld aan pesterijen en telkens weer haar oude naam zal moeten aanhoren door mensen die haar identiteit niet respecteren.’

Vele nare opmerkingen