Veroordeelde stalker krijgt werkstraf voor overtreden contactverbod met Udense ex

DEN BOSCH/UDEN - Zijn dochter had hem afgelopen maart zelf gebeld, vertelde de 59-jarige Gravenaar gistermiddag tegen de Bossche politierechter E. Valckx . Zijn ex-vrouw nam plotseling de telefoon over. ,,Ik had toen het gesprek meteen moeten beëindigen”, gaf de verdachte toe.

De man, veroordeeld voor het stalken van zijn ex in Uden in 2014 en 2015, liep namelijk nog in een proeftijd. Een van de belangrijkste voorwaarden? Een contactverbod. Een maand na het eerste verboden gesprek, nam hij overigens zelf het initiatief om zijn Udense ex-vrouw te bellen.

Het was moederdag

,,Ik woon in een kamertje van net 8 vierkante meter”, legde de Gravenaar uit. ,,Door corona is er weinig te doen. Het was moederdag: een van die momenten waarop het je gewoon teveel wordt. Het zou fijn zijn als mijn ex haar nummer wijzigde. Ik heb het wel uit mijn telefoon gehaald, maar ik ken het nog steeds uit mijn hoofd.”

Uit de slof schieten

De man zou zijn ex fors hebben beledigd en bedreigd. Voor die feiten moest hij in september nog voorkomen. ,,Door alle frustraties en verdriet kan ik ongenuanceerd uit de slof schieten”, zei de Gravenaar. ,,Ik heb mijn kinderen al vijf jaar niet gezien.”

Geen wassen neus

Het Openbaar Ministerie vond dat de man moest voelen dat een reclasseringstoezicht geen wassen neus was. De officier van justitie eiste daarom dat de Gravenaar twee maanden van een eerder opgelegde voorwaardelijke celstraf van een half jaar, alsnog moest uitzitten. Rechter Valckx was iets milder. De reclassering had de voorwaarden van het toezicht al strenger gemaakt: zo droeg de Gravenaar sinds kort een enkelband. Valckx zette de gevraagde twee maanden celstraf om in een werkstraf van 120 uur.